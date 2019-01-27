Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 27.01.2019 10:51

Düğün dönüşü feci ... Çok sayıda yaralı var

'da, düğünden dönenlerin içinde bulunduğu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2'si ağır, 8 kişi yaralandı. da, otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 8 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Düğün dönüşü feci kaza... Çok sayıda yaralı var

Korkunç , saat 06.30 sıralarında Orhangazi- İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağında meydana geldi. akrabalarının düğününe katıldıktan sonra 'a dönmek için yola çıkanların içinde bulunduğu (43) yönetimindeki 34 JR 8972 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 8 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılardan sürücü Ramazan Irmak, Ayten Irmak (64), (38) ve (28) ambulanslarla Orhangazi 'ne, Irmak Perçin (3), Mehmet Perçin (5), Yağmur Gök (6) ve Nuran Irmak Gök (32) ise Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan iki yaralıdan Ayşe Perçin Muradiye Devlet Hastanesi'ne, Semra Irmak ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriDüğün dönüşü feci kaza... Çok sayıda yaralı var
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar