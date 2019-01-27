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  • Son Güncelleme: 27.01.2019 15:15

’da ’ye şok! Aday tanıtımına katılan olmadı

İl Örgütü tarafından düzenlenen aday tanıtım mitingine Batmanlılardan ilgi görmedi. Mitinge katılımın az olmasından dert yakınan HDP Batman Belediye Eşbaşkan Adayı Sabri Özdemir ise konuşmasını bitirmeden alandan ayrıldı.

Batman’da HDP’ye şok!

İl teşkilatı 'da yapılan bölge Başkan adayları tanıtımından sonra Batman merkez ve ilçe belediye başkan adayları için 16 Mayıs stadı önünde tanıtım mitingi düzenledi. Büyük umutlarla günler öncesinden mitin hazırlığı yapan HDP'liler miting alanına geldiklerinde ise şok yaşadılar. Katılımın çok az sayıda olması nedeniyle umduklarını bulamayan HDP Batman İl Örgütü, mitingi yarıda kesmek zorunda kaldı.

SABAH

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