HDP Batman İl teşkilatı Diyarbakır'da yapılan bölge Başkan adayları tanıtımından sonra Batman merkez ve ilçe belediye başkan adayları için 16 Mayıs stadı önünde tanıtım mitingi düzenledi. Büyük umutlarla günler öncesinden mitin hazırlığı yapan HDP'liler miting alanına geldiklerinde ise şok yaşadılar. Katılımın çok az sayıda olması nedeniyle umduklarını bulamayan HDP Batman İl Örgütü, mitingi yarıda kesmek zorunda kaldı.



SABAH