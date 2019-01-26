Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK üyesi 3 teröristin teslim olması sağlandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün aile destekli ikna çalışmaları sonucunda 3 terörist, Silopi Habur Sınır Kapısındaki karakola teslim oldu.

Teröristlerin, sözde "takım sorumlusu" "Sidar Hexez" kod adlı Y.E, "Serhay Norsin" kod adlı S.B, ve "Rızgar Zagros" kod adlı F.Ş. olduğu ve örgüte 2013 yılında katıldıkları öğrenildi.

Teröristlerin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.