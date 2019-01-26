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  • 26.01.2019 14:16
  • Son Güncelleme: 26.01.2019 14:57

'nin adayı kim olacak? Yarın belli oluyor

'nin garanti gözü ile baktığı 'de belirsizlik sürerken, Genel Başkan 'nun İzmir adayını yarın açıklayacağı öğrenildi. İzmir'de öne çıkan isimler ise mevcut başkan ile birlikte , , Abdül Batur ve Murat Bakan oldu.

31 Mart 2019'da yapılacak öncesinde partiler, il ve ilçeler için adaylarını sırayla açıklıyor. AK Parti İstanbul, Ankara ve için adayını belirlerken; ise Ankara ve İstanbul adayını belirlemesine rağmen, İzmir'de henüz aday olacak ismi açıklayabilmiş değil.

3 HAFTADIR MERAKLA BEKLENİYOR
Cumhuriyet Halk Partisi'nin garanti gördüğü İzmir için 5 aday adayı yarışyor. Mevcut İzmir Belediye Başkanı 'nun da aralarında bulunduğu aday adayları şunlar: , , Aziz Kocaoğlu, Abdül Batur, Murat Bakan.

9 Ocak ve 16 Ocak'taki Parti Meclisi'nde belirlenmesi beklenen ancak belirlenemeyen adayın, yarın belirlenip açıklanması öngörülüyor.

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