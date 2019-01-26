31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesinde partiler, il ve ilçeler için adaylarını sırayla açıklıyor. AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir için adayını belirlerken; CHP ise Ankara ve İstanbul adayını belirlemesine rağmen, İzmir'de henüz aday olacak ismi açıklayabilmiş değil.

3 HAFTADIR MERAKLA BEKLENİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi'nin garanti gördüğü İzmir için 5 aday adayı yarışyor. Mevcut İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da aralarında bulunduğu aday adayları şunlar: Tuncay Özkan, Tunç Soyer, Aziz Kocaoğlu, Abdül Batur, Murat Bakan.

9 Ocak ve 16 Ocak'taki Parti Meclisi'nde belirlenmesi beklenen ancak belirlenemeyen adayın, yarın belirlenip açıklanması öngörülüyor.