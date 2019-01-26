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  • Son Güncelleme: 26.01.2019 11:13

'nda u

'nda İspanyol bir yolcunun bagajında ele geçirildi.

'na 21 Ocak'ta yurt dış dışına çıkmak için gelen İspanyol uyruklu J.A.G.M. (28)'den şüphelenen polis takibe başladı.
Terminal içerisinde takip edilen yolcunun uçağa verdiği bagaj da incelendi. Yapılan incelemeden valizin tabanına gizlenmiş 1 kilo 798 gram metemfetamin ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan J.A.G.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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