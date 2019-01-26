Atatürk Havalimanı'na 21 Ocak'ta yurt dış dışına çıkmak için gelen İspanyol uyruklu J.A.G.M. (28)'den şüphelenen polis takibe başladı.

Terminal içerisinde takip edilen yolcunun uçağa verdiği bagaj da incelendi. Yapılan incelemeden valizin tabanına gizlenmiş 1 kilo 798 gram metemfetamin ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan J.A.G.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.