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  • Son Güncelleme: 25.01.2019 18:34

Son dakika: saat vererek uyardı! Çamur şeklinde yağacak...

Son dakika... 'den yapılan açıklamada, Marmara, Ege ve 'de kaynaklı toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji saat verip uyardı! Çamur şeklinde yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Yapılan son değerlendirmelere göre, kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla birlikte bu akşam saatlerinden itibaren ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi beklemektedir. Toz taşınımının yarın (Cumartesi) akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyılarımız olmak üzere Marmara, Ege ve 'de yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Toz taşınımı sebebiyle, bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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