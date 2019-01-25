Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.01.2019 14:16
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 14:44

'da operasyonu: 27 kişi hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da ByLock operasyonu

/PDY'nin haberleşme programı kullanıcısı oldukları tespit edilen 27 kişinin yakalanması için , Hatay, Tokat , Ankara, Balıkesir, Denizli ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalananların emniyet müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİstanbul'da ByLock operasyonu: 27 kişi hakkında gözaltı kararı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar