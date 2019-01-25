FETÖ/PDY'nin haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 27 kişinin yakalanması için İstanbul, Hatay, Tokat , Ankara, Balıkesir, Denizli ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyonlar yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalananların emniyet müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.
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