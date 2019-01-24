Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.01.2019 10:34
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 10:37

Son dakika... 'de 3.5 büyüklüğünde

Son dakika... 'nden alınan bilgiye göre saat 09.20'de Dalaman açıklarında 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar