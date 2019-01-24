Son dakika gelişmesine göre, Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgiye göre, saat 09.20'de Dalaman açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 3.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Son dakika gelişmesine göre, Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgiye göre, saat 09.20'de Dalaman açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 3.3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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