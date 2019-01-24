AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Çelik, "Hiçbir ülke Venezuela'ya veya başka bir ülkeye devlet başkanı atamayaz. Bu saçmalık ve saldırganlıktır. Gayri meşru bir eylemdir." dedi.

"Venezuela halkına 'Geçici devlet başkanınız budur' demek, o halka hakaret etmektir." diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Atama yoluyla Venezuela halkına devlet başkanı tayin etmek o halka hakarettir. Bu hakaretin peşinden gidenler, Latin Amerika'nın özgürlük ışığı Simon Bolivar yaşasaydı nasıl davranırdı diye düşünsünler ve aynaya uzun uzun baksınlar."