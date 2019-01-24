Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.01.2019 14:18
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 15:22

'da vatandaşlara kabus yaşatan hırsızlık çetesi çökertildi

Bir süredir 'un çeşitli semtlerinde girdikleri evlerden yaklaşık 1 milyon TL'lik altın ve para çalan 10'u kadın toplam 15 kişilik şebeke çökertildi. Şebekedeki erkeklerin kadınları hırsızlık yapacakları semtlere bıraktığı, ardından yakınlardaki AVM'lere çay kahve eşliğinde hırsızlığın bitmesini bekledikleri tespit edildi.

İstanbul'da evlerde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızlık yapılan evlerin bulunduğu sokaklardaki kamera görüntüleri toplandı. Yaklaşık bir ay süren çalışmanın ardından hırsızlık yapan çete üyelerinin isimleri tek tek belirlendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİstanbul'da vatandaşlara kabus yaşatan hırsızlık çetesi çökertildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar