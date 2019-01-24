İstanbul'da evlerde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızlık yapılan evlerin bulunduğu sokaklardaki kamera görüntüleri toplandı. Yaklaşık bir ay süren çalışmanın ardından hırsızlık yapan çete üyelerinin isimleri tek tek belirlendi.
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