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  • 24.01.2019 15:14
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 15:29

'da kan donduran olay! Eşini öldürdü, parçalara ayırdı ve...

'ın Belen ilçesinde, Havva Z. (35), eşi Mikail Z.’yi (40) bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Bahçede yapılan kazıda 1 çocuk babasının battaniyeye sarılı ceset parçaları bulundu.

Korkunç olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Havva Z., bir çocuğunun babası eşi Mikail Z. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

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