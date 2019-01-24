Bakan Pakdemirli, çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırım getirilmesini hedefliyoruz" dedi.
ÇİĞ SÜT DESTEKLEME ÖDEMELERİ BAŞLIYOR
Pakdemirli, "Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek." ifadesini kullandı.
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