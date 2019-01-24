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  • Son Güncelleme: 24.01.2019 11:22

... : destekleme ödemeleri yarın başlıyor

... Bakan Pakdemirli,  "Eylül-ekim-kasım dönemi destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek." ifadesini kullandı.

Bakan açıkladı! O ödemeler yarın başlayacak

, çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırım getirilmesini hedefliyoruz" dedi.

ÇİĞ SÜT DESTEKLEME ÖDEMELERİ BAŞLIYOR
Pakdemirli, "Eylül-ekim-kasım dönemi destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek." ifadesini kullandı.

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