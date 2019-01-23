MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamada 21 adayın ismi daha MHP cephesinde netleşti. 21 ilçeye aday olarak gösterilen isimler şu şekilde:

1 ADIYAMAN GERGER NAMIK KILIÇ İLÇE

2 AFYONKARAHİSAR BAYAT SEYFETTİN ATACAN İLÇE

3 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI MUSTAFA GÜREL İLÇE

4 GİRESUN ALUCRA SUAT AYBAR İLÇE

5 ELAZIĞ KARAKOÇAN SELÇUK PERDECİ İLÇE

6 HAKKARİ ÇUKURCA NACİ SEVİNÇ İLÇE

7 ISPARTA AKSU SÜLEYMAN UZUN İLÇE

8 ISPARTA KEÇİBORLU OSMAN GÜRSEL TÜRKSOY İLÇE

9 ISPARTA SÜTÇÜLER MUSTAFA RIDVAN ERTAN İLÇE

10 KASTAMONU ŞENPAZAR MUSTAFA EĞİLMEZ İLÇE

11 KÜTAHYA SİMAV ERAY EFE İLÇE

12 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KARAADİLLİ ABDULLAH SARITEPE BELDE

13 ELAZIĞ KARAKOÇAN SARICAN ERHAN KESKİN BELDE

14 GİRESUN EYNESİL ÖREN SABİT BALCI BELDE

15 HAKKARİ YÜKSEKOVA BÜYÜKÇİFTLİK TEZCAN YILMAZ BELDE

16 HAKKARİ YÜKSEKOVA ESENDERE SEYFETTİN İLHAN BELDE

17 SİİRT PERVARİ BEĞENDİK SABRİ SOLMAZ BELDE

18 TOKAT NİKSAR GÖKÇELİ ATANUR ACAR BELDE

19 TOKAT NİKSAR YAZICIK AYHAN KAYIŞKIRAN BELDE

20 YOZGAT BOĞAZLIYAN UZUNLU İMRAN KARACABEY BELDE

21 BARTIN ULUS ABDİPAŞA İSA TUNÇER BELDE