Skandal iddia! Doktorun ihmali bebeği ayağından ediyordu

Diyarbakır'da 2 ay önce doğum yapan Şerife Deniz Bulut, doğumdan 5 saat sonra kızını kucağına alıp altını değiştirdiğinde neye uğradığını şaşırdı. Çocuğunun sağ ayağının ters olduğunu gören anne üzüntüden sütten kesildi.

İlk çocuğuna hamile kalan Şerife Deniz Bulut, 9 ay boyunca bu hastanedeki bir kadın doğum uzmanına kontrole geldi. İlk aydan doğumun olacağı son aya kadar aynı doktorda muayene olan Bulut, her seferinde de çocuğunun çok sağlıklı olduğunu ve herhangi bir sıkıntısının olmadığını doktordan dinledi.

BACAKLARINI GÖRÜNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Yaklaşık 2 ay önce aynı hastanede aynı doktor tarafından doğumu gerçekleşen Bulut, sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocuğunu görüp koklamanın ümidiyle bekleyen anne, doğumdan 5 saat sonra kızını kucağına alıp sevebildi. Bu sırada kızının altını açıp bezini değiştirmek isteyen anne, çocuğunun bacaklarını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Sağ bacağının tamamen, sol bacağının da kısmen ters olduğunu gören anne, durumu doktora bildirmesi için eşine söyledi. Eşi, doktorun yanına gidince iddiaya göre sorunu fark etmediklerini ve doğumun böyle gerçekleştiğini, doğumdan sonra da kendilerine bildirilmesi gereken durumun bildirilmediğini öğrendi. Çaresizlik içinde durumu yönetime bildiren acılı baba, hiçbir destek görmediğini iddia ederek durumu İl Sağlık Müdürlüğü ve Tabip Odası Diyarbakır Şubesine bildirdi. Her iki kurum da özel hastane ve doktor hakkında idari soruşturma başlatırken, acılı aile de ihmallerden dolayı hastane ve doktor hakkında maddi manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

DOKTOR HER ŞEYİN NORMAL OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Yaşadıkları ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan anne Şerife Deniz Bulut, yaklaşık 2 ay önce doğum yaptığını ve hamilelik sürecinde kızı ile ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi. Bulut, "Özel bir hastanede takibim yapılıyordu, her ay düzenli olarak takip ediliyordum. Yaklaşık 10 defa ultrasona girdim, ayakta sıkıntı olduğunu söylemelerini bırakın, ayaklarında herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi doktor bana. Doğum gerçekleştikten sonra da yenidoğan hekimi bana veya eşime herhangi bir şey söylemedi. Bir sıkıntı olduğunu söylemediler. Biz 5 saat sonra altını değiştirirken ayağının ters olduğunu öğrendik. Sağ ayağında yüzde 100, sol ayağında ise yüzde 30'luk bir terslik vardı. Bu durumun anne karnında görülüp tespit edilebilir bir durum olduğu söylendi bana ama bizim doktorumuz bunu görmemişti" dedi.