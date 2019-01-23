Güvenli pazarlık

Sınırımızda kurulması düşünülen 30 kilometre derinlikteki güvenli bölge ile ilgili 3 mesaj öne çıktı.
ÖNCE MENBİÇ
ABD, "Güvenli bölgeyi birlikte kuralım" derken, Türkiye, "Önce Menbiç sözünüzü tutun, güvenliği biz sağlayalım, kentin asli unsurları evlerine dönsün" mesajını veriyor. Amerika, "DEAŞ'la mücadele önceliği kaybedilmesin" açıklamasını yaparken, Ankara "Hava desteği ve lojistik katkı sağlayın, biz askeri açıdan hazırız" diyor. Washington, "Güvenli bölge kurulurken SDG hedef alınmasın" diyerek PYD'yi korurken, Türkiye, "Güvenli bölge terörden arındırılmış bölge olsun" planında ısrar ediyor. Tüm bu gelişmeler sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yu aradı. Güvenli bölge pazarlığı yaptı. ABD'nin, PKK/PYD'ye desteğini çekmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.
ÖNCE MENBİÇ
ABD, "Güvenli bölgeyi birlikte kuralım" derken, Türkiye, "Önce Menbiç sözünüzü tutun, güvenliği biz sağlayalım, kentin asli unsurları evlerine dönsün" mesajını veriyor. Amerika, "DEAŞ'la mücadele önceliği kaybedilmesin" açıklamasını yaparken, Ankara "Hava desteği ve lojistik katkı sağlayın, biz askeri açıdan hazırız" diyor. Washington, "Güvenli bölge kurulurken SDG hedef alınmasın" diyerek PYD'yi korurken, Türkiye, "Güvenli bölge terörden arındırılmış bölge olsun" planında ısrar ediyor. Tüm bu gelişmeler sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yu aradı. Güvenli bölge pazarlığı yaptı. ABD'nin, PKK/PYD'ye desteğini çekmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.
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