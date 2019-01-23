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  • Son Güncelleme: 23.01.2019 09:14

Gazete dağıtıcısı, Afgan ailenin hayatını kurtardı

'ta bir yerel gazetede dağıtım görevlisi olarak çalışan , Afgan ailenin hayatını kurtardı. Özyurt, ailesi tarafından evin penceresinden atılan iki çocuğu yakalayarak yerinden kurtardı. Özyurt yaptığı açıklamada, gazetede dağıttığı sırada yangını gördüğünü belirterek "Baktım yangın ilerleyecek gibiydi. Yukarıdan çocukları tek tek attılar, ben tuttum. Çocukları karşı binada oturan komşularına teslim ettim." dedi.

Gazete dağıtıcısı, Afgan ailenin hayatını kurtardı

Kentte yerel gazetenin dağıtımını yapan , Ali Paşa Mahallesi Buzluk Sokağı'nda Afgan Muhammed Norazi'nin yaşadığı iki katlı ahşap evin yandığını gördü.

Özyurt, itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verdi ve aileyi uyandırdı. Özyurt, ailesi tarafından evin penceresinden atılan iki çocuğu yakalayarak yerinden kurtardı.

Polis ve itfaiye ekipleri, Muhammed ve eşi Merziye Norazi'yi evden çıkardı. Ailenin battaniye sarılan Mukaddese (7) ve Ümit Norazi (5) isimli çocukları polis ekiplerin kucağında ambulansa taşındı. Afgan aile, sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

"YUKARIDAN ÇOCUKLARI TEK TEK ATTILAR"
Özyurt yaptığı açıklamada, gazetede dağıttığı sırada yangını gördüğünü belirterek "Baktım yangın ilerleyecek gibiydi. Yukarıdan çocukları tek tek attılar, ben tuttum. Çocukları karşı binada oturan komşularına teslim ettim." dedi.

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