MHP'li Belediye Başkan Adayı 55 yaşındaki Ahmet Demirel 3 gün önce seçim çalışmalarını sürdürürken rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Demirel, yakınları tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan Ahmet Demirel, Ankara'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi süren Ahmet Demirel, bu sabah hayatını kaybetti.

Ahmet Demirel, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP Yozgat Şefaatli Belediye Başkan Adayı olmuştu.