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  • Son Güncelleme: 22.01.2019 15:07

Son dakika... 'li Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Son dakika... 'ın Şefaatli ilçesinde Belediye Başkan Adayı , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MHP'li Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

'li Belediye Başkan Adayı 55 yaşındaki 3 gün önce çalışmalarını sürdürürken rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Demirel, yakınları tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan Ahmet Demirel, 'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi süren Ahmet Demirel, bu sabah hayatını kaybetti.

Ahmet Demirel, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP Yozgat Şefaatli Belediye Başkan Adayı olmuştu.

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