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Rahat uyu balam!

Afrin’in ilk şehidi ’ın “Türkmen Balalar” için yapılmasını istediği okulla ilgili hazırlıklar tamamlandı. hükümetinden izin çıktı.

Rahat uyu balam!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk şehidi Astsubay 'ın '' vasiyeti yerine getiriliyor. 'nın aylardır Bağdat Hükümeti ile diplomatik girişimlerde bulunduğu vasiyete izin, şehit Özalkan'ın şahadetinin yıldönümünde çıktı. 'taki bir Türk firma ile yapılacak olan ve 3 bin 500 metrekare üzerinde 5 sınıf, spor salonu, yemekhane, otopark, oyun alanları ve geniş bir bahçeden oluşan projesi çizilen anaokuluna ilk kazma Mart ayında vurulması bekleniyor.



Özalkan'ın biri Çobanbey'de kültür merkezi diğeri de Telafer'de anaokulu olmak üzere iki vasiyeti vardı.




Kurt-Ar Derneği, Çobanbey'de kültür merkezi yaptırdı.

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