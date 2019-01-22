Bugünkü
Takvim

'Pisi pisi'ne

Kedi dışkısından bulaşan parazit iki kadının gözlerini kör etti. Doktor Bora Yüksel, “Tedavisi yok, dikkat edin” dedi...

'Pisi pisi'ne
İzmir'de kimyager Gizem Yalçın (26), makyaj yaparken sağ gözünün görmediğini fark etti. Güzellik Uzmanı Ş.G. (24) ise ipek kirpik uygulaması yaparken sol gözünün görmediğini anladı. İki genç kadın da hastaneye gitti. Tetkiklerde kedi dışkısında bulunduğu belirtilen toksoplazma parazitinin, Yalçın ve Ş.G.'nin gözlerinde yaraya yol açtığı anlaşıldı. Yalçın, kedilerle her zaman haşır neşir olduğunu söyledi. Ş.G. ise kedilerden korktuğu için hiç ilgilenmediğini, parazitin yediği bir yiyecek aracılığıyla bulaşabileceğini belirtti. Doç. Dr. Bora Yüksel ise şunları söyledi: "Şu anda paraziti baskı altına alıyoruz ama o doku bozulduğunda yerine gelmiyor. Bunun ameliyatla da bir tedavisi yok. İki hastanın tekrar görme ihtimali bulunmuyor."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri'Pisi pisi'ne
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri