'Pisi pisi'ne Kedi dışkısından bulaşan parazit iki kadının gözlerini kör etti. Doktor Bora Yüksel, “Tedavisi yok, dikkat edin” dedi...

İzmir'de kimyager Gizem Yalçın (26), makyaj yaparken sağ gözünün görmediğini fark etti. Güzellik Uzmanı Ş.G. (24) ise ipek kirpik uygulaması yaparken sol gözünün görmediğini anladı. İki genç kadın da hastaneye gitti. Tetkiklerde kedi dışkısında bulunduğu belirtilen toksoplazma parazitinin, Yalçın ve Ş.G.'nin gözlerinde yaraya yol açtığı anlaşıldı. Yalçın, kedilerle her zaman haşır neşir olduğunu söyledi. Ş.G. ise kedilerden korktuğu için hiç ilgilenmediğini, parazitin yediği bir yiyecek aracılığıyla bulaşabileceğini belirtti. Doç. Dr. Bora Yüksel ise şunları söyledi: "Şu anda paraziti baskı altına alıyoruz ama o doku bozulduğunda yerine gelmiyor. Bunun ameliyatla da bir tedavisi yok. İki hastanın tekrar görme ihtimali bulunmuyor."