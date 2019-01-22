CHP İzmir Belediye Başkan adayı belli oldu mu? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun restiyle su yüzüne çıkan aday krizinde gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. CHP'de İzmir adayları için Tuncay Özkan ile Tunç Soyer'in ismi ön plana çıkıyor. Öte yandan belediye başkan adayları da merak ediliyor. Peki, CHP İzmir adayı açıklandı mı?

CHP'NİN İZMİR ADAYI AÇIKLANDI MI?

CHP'de İzmir krizi sürüyor. CHP'nin İzmir adayının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, İzmir adayı 27 Ocak Pazar günü açıklanacak.

İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun restiyle adayın açıklanacağı tarih ertelenmişti. Ancak yönetimin Kocaoğlu ismine sıcak bakmadığı, adaylık için Tunç Soyer'in isminin ön plana çıkarıldığı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu, 26 Ocak Cumartesi günü Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Bozbey'in daveti üzerine aday tanıtım toplantısına katılacak. O nedenle CHP'de PM toplantısı 27 Ocak Pazar günü yapılacak. Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarından memnun olduğu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir büyükşehir belediye başkan aday adayı Tuncay Özkan'a "Sana Genel Merkez'de ihtiyacım" var diyeceği söyleniyor. CHP'nin İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olarak çok büyük bir ihtimalle Tunç Soyer'in ismi açıklanacak.

AZİZ KOCAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Mevcut başkan Aziz Kocaoğlu, Hem Kılıçdaroğlu'nu hem de adaylık için ismi ön plana çıkan Tuncay Özkan ile Tunç Soyer'i eleştirdi. Şunları söyledi:

"Aday olmamayı açıkladığımdan bu yana geçen 3.5 ayda öğrendiğimi, 70 senede öğrenmediğimi bugün farkına varmış durumdayım. Bu kadar problem olmasaydı aday olmayacaktım. Ama İzmirli'ye olan sorumluluğumdan dolayı aday adayı olma kararı vermek zorunda kaldım. Ben milletvekillerin belediye başkan adayı olmasına kökten karşıyım. 6 ay önce seçim oldu. Eğer belediye başkanlığını düşünüyorsan neden milletvekili oldun? Milletvekillerinin olmasına sayın genel başkan da karşı. Partimin mutfağı yok. Siyaset üretemiyor. Zaten böyle bir çalışma yapılsaydı bugün ben de burada aday adaylığı açıklaması yapmazdım."

CHP PM'DE 27 OCAK'TA TOPLANIYOR

CHP Parti Meclisi (PM), yeni belediye başkan adaylarını belirlemek üzere 27 Ocak Pazar günü toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.00'te başlayacak.

Toplantıda, parti içi tartışmaların yaşandığı İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı ile bazı il ve ilçe adaylarının netleşmesi bekleniyor.

Şimdiye kadar 6 Parti Meclisi (PM) toplantısı düzenleyen CHP, 16'sı büyükşehir, 28'i il olmak üzere 698 belediye başkan adayını açıklamıştı.