Sosyal medyadaki 'başörtülüydüm özgürleştim' provokasyonu deşifre oldu

Sosyal medya provokatörleri, provokasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Twitter'da geçtiğimiz günlerde başlatılan 10 yıl öncesi/10 yıl sonrası temalı (#10YearChallenge) fotoğraf paylaşımları sırasında ortaya çıkan "başörtülüydüm/özgürleştim" konsepti paylaşımlar dikkat çekmişti.

Bu paylaşımlar ile başörtülü/başı açık kavgasını yeniden başlatmayı amaçlayan ve Türkiye'de kadınlar zorla kapatılıyormuş algısı oluşturmaya çalışan provokatörlere CHP'li, HDP'li isimlerin yanı sıra BBC gibi uluslararası medya kuruluşları da destek oldu.

PORNO YILDIZININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTILAR

Milletin dini değerlerini aşağılayan bu kişiler, Mia Khalifa isimli porno yıldızının fotoğraflarını "10 yıl önce örtülüydüm, açıldım özgürleştim" diyerek paylaştı. Yüzlerce kişi tarafından paylaşılan ve beğenilen bu terbiyesizliğe, CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş da ortak oldu. Yarkadaş bu paylaşımı beğenerek bu provokasyona destek çıktı.

BBC'DEN SKANDAL HABER

İngiliz medya kuruluşu BBC'nin Türkiye ayağı da bu provokasyonlara destek vererek, "Başörtüsünü çıkaranlar anlatıyor" diyerek bir haber hazırladı. Hazırladığı haberde Melek Bilgili isimli bir kadın ile röportaj yapan BBC, bu videoyu sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı. Videodaki Melek Bilgili isimli kadın "dans edemediği için başörtüsünü çıkardığını" iddia etti. Gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları ortaya çıkan bu şahsın; Başkan Erdoğan'a hakaret ettiği ve 15 Temmuz darbe girişimine destek verdiği görüldü. Terör örgütü PKK yanlısı paylaşımlarıyla da dikkat çeken Melek Bilgili isimli kadının, Gezi Parkı olaylarına sahip çıkarak hakkında arama kararı bulunan Memet Ali Alabora gibi isimler hakkında destek mesajları yayınladığı ortaya çıktı. 2015 yılındaki paylaşımlarında da başörtüsü kullanmadığı görülen provokatör bu paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabını kapattı.

İŞTE PROVOKATÖRÜN SKANDAL PAYLAŞIMLARI



FADİME ŞAHİN OLAYINI ANIMSATTI

Son günlerde yapılan bu provokasyonlar 28 Şubat'a damga vuran Fadime Şahin olayını hatırlattı. O dönemde de türlü enstrümanlar kullanarak dine saldıran ve ayrımcılık tohumları ekerek seçilmiş hükümeti hedef alanlar, yerel seçimler öncesi bir kez daha hortladı.

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