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  • Son Güncelleme: 21.01.2019 15:34

Son daksika... Otoyolu istikameti ulaşıma kapandı

'de yolu Bekirdere Rampası'nda meydana gelen trafik sında bir otomobil takla attı. Kazada yaralılar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye kaza kırım ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM'in yönü ulaşıma kapandı.

TEM'de kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapandı…

'nin İzmit ilçesinde istikametinde meydana gelen zincirleme trafik sında, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu istikameti Bekirdere rampasında 34 UC 8931 ve 34 KH 7935 plakalı otomobiller ile İran plakalı 1 tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Sağlık Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

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