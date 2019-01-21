AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sürerken açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Afrin harekatında Türkiye'nin haklı olduğu görüldü.

- Kendi insanımız, coğrafyamız tehdit altındaydı.

- Türkiye meşru haklarını kullanmıştır.

- Çifte standart ve samimiyetsizlik sona ermeli.

AKDENİZ'DE GÖÇMEN FACİASI

Medeniyet, tarih denizi olan Akdeniz'in ölüm denizine dönüşmesi insanların sorumluluğu değildir. Türkiye bu insanlara uygun göç yolları oluşturmak gerektiğini söylüyor. Avrupa'nın birçok yerinde bu insanlar denize düştüğünde saatler sonra müdahale eden ülkelerin büyük sorumluluğu vardır.

Türkiye Avrupa ile göç anlaşmasını yapmadan önce neredeyse her gün yüzlerce insan ölüyordu. Türkiye ölümden kaçan insanlara kucak açmıştır.

Sadece mülteciler değil insanlık ölüyor.

YEREL SEÇİM

Cumhurbaşkanımız illeri ziyaret etmeye devam ediyorlar.

Bugün teşkilat başkanlığımız sunum yapacaklar. Geniş ve kapsamlı bir MYK gündemimiz var.

SORU CEVAP

(MHP'nin aday tanıtımı) Bizdeki bilgilere göre henüz bir davet ulaşmadı. Davet ulaştığında Cumhurbaşkanımız tarafından en iyi şekilde değerlendirileceği ortadadır. MHP'nin bunu nasıl yapacağı MHP'nin taktidirindedir.

KARADENİZ'DEKİ GEMİ KAZASI

Kerç Boğazı'nda iki gemi alev almış. Gemicilik dairemiz irtibat halinde. Gemilerin sahiplerinin Türk olma ihtimali var. Bir gemide patlama olmuş, diğeri de bundan etkilenmiş. 31 mürettebatın 16'sı Türk. Rusya 10 tane arama kurtarma botunu buraya göndermiş. Birimlerimiz koordinasyon halinde.

Ayrıntılar geliyor...