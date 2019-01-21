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Boyfriend

Boyfriend

Trabzon'da yaşayan Ahmet Karadeniz ile Gönül Kurt'un aşkı boylarını aştı. 1 metre 5 santimetre boyundaki ve 1 metre 15 santimetre uzunluğundaki Gönül görücü usulü tanıştı. Birbirlerine yıldırım aşkıyla vurulan ikili için dün düğün yapıldı. Davetlilerle birlikte horon oynayan Ahmet ve Gönül, herkese renkli anlar yaşattı. Aşkın engel tanımadığını belirten çift, "Çok mutluyuz, huzurluyuz, Büyüklerimizden Allah razı olsun, bizlere destek oldular. Allah utandırmasın bizi" ifadesini kullandı.

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