Başkan Erdoğan'dan Trump'a Menbiç telefonu

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile dün akşam telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alınırken iki lider, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa almak konusunda mutabık kaldı. Erdoğan, Trump'a Menbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduklarını, PKK ve PKK'nın Suriye'deki uzantılarının Suriye'nin kuzeydoğusunu istikrarsızlaştırmaya dönük eylemlerine izin vermeyeceklerini söyledi. Erdoğan ayrıca geçtiğimiz hafta Menbiç'te yaşanan menfur terör saldırısında hayatını kaybeden Amerikalı personel için Trump'a taziyelerini sunarak "Bu elim olay, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını etkilemeye yönelik bir provokasyondur" dedi.
YILDIRAMAYACAKLAR
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın komuta kademesiyle Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcının birinci yıl dönümünde Hatay sınırdaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan komando birliğine hitabı sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la da görüntülü telefon konuşması gerçekleştirdi. Afrin'deki saldırıya değinen Başkan Erdoğan, "Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak. Bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir" dedi.
Başkan Erdoğan, Ordu'dan ayrılırken yol kenarında kendini bekleyen çocukları görünce konvoyu durdu. Aracından inen Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.
YILDIRAMAYACAKLAR
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın komuta kademesiyle Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcının birinci yıl dönümünde Hatay sınırdaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan komando birliğine hitabı sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la da görüntülü telefon konuşması gerçekleştirdi. Afrin'deki saldırıya değinen Başkan Erdoğan, "Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak. Bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir" dedi.
Başkan Erdoğan, Ordu'dan ayrılırken yol kenarında kendini bekleyen çocukları görünce konvoyu durdu. Aracından inen Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.
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