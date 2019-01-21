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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen Ekonomi Şurası'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3,5 kat sizlerle birlikte büyüttük. Döviz kurunda başlayan ve ekonomiyi tehdit eden sıkıntıların aşılması için gereken tedbirleri sizlerle birlikte uygulamaya koyduk. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Türkiye'nin en büyük sorunu dışarıda rekabet ettiği güçler değil, kendi içindeki bir takım kifayetsizlerdir. Bunlar kendi insanlarına güvenmedikleri için hep birilerinin gölgesi altında, birilerinin emrinde hareket etmişlerdir.

"ZANEDİYORLAR Kİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÖKTEN ZEMBİLLE İNDİ"

Herhalde bunlar sanıyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti gökten zembille indi. İçerideki insanları ve imkanları da bir kaya kovuğundan çıktı... Bunlar böyle zannediyor. Biz ülke ve millet olarak çok güçlü bir müktesebata sahibiz. Bu konuda çok önemli çalışmalar yapmış bilim insanlarımız bulunuyor. 2019'u Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan ettik.

BUNUN HESABINI SORARIZ

Kimseyi zararına iş yap demiyoruz ancak, faiz oranları, enflasyon belli oranda düşmüş, marketlerde hala fiyatlar düşmüyor, bunu neyle izah edeceğiz. Marketlerde halkımı sömürmeye devam edenler varsa hesabını sorarız.