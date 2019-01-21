Bugünkü
Takvim

Asansör boşluğu

5 katlı binada oturanlar asansör istemedi. Engelli , ablasının sırtında evlerine giripçıkmaya mahkum edildi...

Asansör boşluğu
Bolu'da, 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken Hatice Özdemir (42), 5 katlı binanın 4. katındaki dairelerine, ablası Kadriye Kaya'nın sırtında girip çıkmak zorunda kaldı. ye mahkum kadının feryadını duyan yazar Nuray Sayarı, harekete geçti. Apartmanın dışına engelli asansörü yapılması için bir firmayla anlaştı. Asansör yapıldı. Ancak montaj sırasında daha önceden imza vermeyi kabul eden 10 daireli apartman sakinlerinden 4'ü kararından vazgeçti. Apartman sakinleri, imza vermemeye gerekçe olarak da apartmana hırsız girebileceği ve binanın hasar görebileceğini gösterdi. Tüm apartman sakinlerinin imza vermemesi nedeniyle Özdemir'in tekerlekli sandalye ile evine giriş çıkışını sağlayabileceği asansörün montajı yapılamadı. Engelli kadının dünyası yıkıldı. Ablası da hüngür hüngür ağladı. Engelli , "Asansörümü istiyorum" diye seslendi.



Hatice Özdemir, "Ben de dışarıya çıkmak istiyorum. Bu hakkımı elimden almayın" diye komşularına yalvarıyor.




Abla Kadriye Kaya, kardeşi Hatice Özdemir'in eli ayağı, oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAsansör boşluğu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri