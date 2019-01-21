Asansör boşluğu

Bolu'da, 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle hareket güçlüğü çeken Hatice Özdemir (42), 5 katlı binanın 4. katındaki dairelerine, ablası Kadriye Kaya'nın sırtında girip çıkmak zorunda kaldı. Tekerlekli sandalyeye mahkum kadının feryadını duyan yazar Nuray Sayarı, harekete geçti. Apartmanın dışına engelli asansörü yapılması için bir firmayla anlaştı. Asansör yapıldı. Ancak montaj sırasında daha önceden imza vermeyi kabul eden 10 daireli apartman sakinlerinden 4'ü kararından vazgeçti. Apartman sakinleri, imza vermemeye gerekçe olarak da apartmana hırsız girebileceği ve binanın hasar görebileceğini gösterdi. Tüm apartman sakinlerinin imza vermemesi nedeniyle Özdemir'in tekerlekli sandalye ile evine giriş çıkışını sağlayabileceği asansörün montajı yapılamadı. Engelli kadının dünyası yıkıldı. Ablası Kadriye Kaya da hüngür hüngür ağladı. Engelli Hatice Özdemir, "Asansörümü istiyorum" diye seslendi.
Hatice Özdemir, "Ben de dışarıya çıkmak istiyorum. Bu hakkımı elimden almayın" diye komşularına yalvarıyor.
Abla Kadriye Kaya, kardeşi Hatice Özdemir'in eli ayağı, oldu.
Hatice Özdemir, "Ben de dışarıya çıkmak istiyorum. Bu hakkımı elimden almayın" diye komşularına yalvarıyor.
Abla Kadriye Kaya, kardeşi Hatice Özdemir'in eli ayağı, oldu.
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