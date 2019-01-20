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  • Son Güncelleme: 20.01.2019 10:27

... Şili'de korkutan

... Şili'de meydana geldi. Büyüklüğü ise 6.7 olarak açıklandı. Şili, dünyanın en çok sismik hareketlilik görülen ülkelerinden biri.

Şili'de 6.7 büyüklüğünde deprem

gelişmesine göre, Şili'de 6,7 büyüklüğünde meydana geldi. de can ve mal kaybının olmadığı bilgisi geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünü Coquimbo'nun 15 kilometre güneyi olarak açıkladı. Yaklaşık 55 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami tehlikesi olmadığı belirtildi.

Şili, dünyanın en çok sismik hareketlilik görülen ülkelerinden biri.

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