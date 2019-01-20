Son dakika gelişmesine göre, Şili'de 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybının olmadığı bilgisi geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünü Coquimbo'nun 15 kilometre güneyi olarak açıkladı. Yaklaşık 55 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami tehlikesi olmadığı belirtildi.

Şili, dünyanın en çok sismik hareketlilik görülen ülkelerinden biri.