Son dakika gelişmesine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Çoğunluğu meslekten ihraç edilen polis memuru, örgütün devlet memuru yetiştirmek amacıyla kurduğu KPSS çalışma evlerinde kalan, örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen ve mesajlaşma içerikleri çözümlenen 16 şahsın yakalanmasına yönelik 18.01.2019 günü ilimiz merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştır" denildi.
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