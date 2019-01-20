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  • Son Güncelleme: 20.01.2019 13:05

... 6 ilde operasyon! Örgütün çalışma evlerinde kalan...

... Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturması kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Örgütün çalışma evlerinde kalan, kullandığı tespit edilen 16 zanlı hakkında gözaltı kararının bulunduğu öğrenildi.

6 ilde operasyon! Örgütün KPSS çalışma evlerinde kalan...

gelişmesine göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturması kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Çoğunluğu meslekten ihraç edilen polis memuru, örgütün devlet memuru yetiştirmek amacıyla kurduğu çalışma evlerinde kalan, örgütün kripto haberleşme programı kullandıkları tespit edilen ve mesajlaşma içerikleri çözümlenen 16 şahsın yakalanmasına yönelik 18.01.2019 günü ilimiz merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştır" denildi.

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