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Suçlu ziyareti

Suçlu ziyareti
İstanbul Kartal'da Cemil Özel, önceki gün Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın cipini çaldı. Koruma Cemal G. ateş açtı. Başından vurulan Özel, hayatını kaybetti. Suç ortadığı olduğu iddia edilen yeğeni Emrah Y. de hastaneye gidince gözaltına alındı.

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