Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni gelişme! Artık serbest

Geçmiş yıllarda sınavlarda, güvenlik görevlileri tarafından adaylardan zorla piercing çıkarılan manzaralar yaşanmış, uzun süredir de sınav yapılan binaların önünde telefon, anahtar için tezgah açan "emanetçiler" görülmeye başlanmıştı. Yeni uygulamayla bu dönem sona erecek.

ÖSYM Başkanı'nın açıklamalarına göre, sınavların yapıldığı binalara girişte aday ve sınav görevlilerinin üzerleri emniyet görevlileri tarafından elle veya dedektörle aranmaya devam edecek.

BAZI YASAKLAR DEVAM EDECEK

Hürriyet'in haberine göre, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş gibi metal içerikli eşyalar ve elektronik/mekanik cihaz, müsvedde kağıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar sınav binasına kesinlikle alınmayacak.

Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacak.

YKS'DE DEĞİŞİKLİK YOK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'nın bu yıl ikinci kez uygulanacağını hatırlatarak, "Yeni düzenlenen ve uygulamaya konulan bir sistemin belli bir süre uygulanmadan değiştirilmesinin ortaya çıkaracağı farklı sorunlar olabilir. Makul bir süre uyguladıktan sonra yeniden değerlendirme yapılıp, gerekli görülen iyileştirmeler o vakit yapılabilir. Bu bağlamda karar verici konumunda olan Yükseköğretim Kurulu, YÖK'tür. Bu yıl için bir değişiklik veya yeni bir düzenleme düşünülmüyor" dedi.