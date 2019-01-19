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  • Son Güncelleme: 19.01.2019 10:31

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni gelişme! Artık serbest

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl tüm sınavlarda şimdiye kadar yasak olan ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing, başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğne serbest olacak.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Artık serbest

Geçmiş yıllarda sınavlarda, güvenlik görevlileri tarafından adaylardan zorla piercing çıkarılan manzaralar yaşanmış, uzun süredir de sınav yapılan binaların önünde telefon, anahtar için tezgah açan "emanetçiler" görülmeye başlanmıştı. Yeni uygulamayla bu dönem sona erecek.

Başkanı'nın açıklamalarına göre, sınavların yapıldığı binalara girişte aday ve sınav görevlilerinin üzerleri emniyet görevlileri tarafından elle veya dedektörle aranmaya devam edecek.

BAZI YASAKLAR DEVAM EDECEK
Hürriyet'in haberine göre, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş gibi metal içerikli eşyalar ve elektronik/mekanik cihaz, müsvedde kağıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar sınav binasına kesinlikle alınmayacak.

Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacak.

YKS'DE DEĞİŞİKLİK YOK
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'nın bu yıl ikinci kez uygulanacağını hatırlatarak, "Yeni düzenlenen ve uygulamaya konulan bir sistemin belli bir süre uygulanmadan değiştirilmesinin ortaya çıkaracağı farklı sorunlar olabilir. Makul bir süre uyguladıktan sonra yeniden değerlendirme yapılıp, gerekli görülen iyileştirmeler o vakit yapılabilir. Bu bağlamda karar verici konumunda olan Yükseköğretim Kurulu, 'tür. Bu yıl için bir değişiklik veya yeni bir düzenleme düşünülmüyor" dedi.

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