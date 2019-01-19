FETÖ'cü basketçi Enes Kanter, teröristbaşı Gülen'e hizmette sınır tanımadı. Türk milletine hakaretler yağdırdı. Hergün bir gazete, dergi ya da ajansa konuşan Kanter, bu kez İngiliz haber ajansı Reuters'a ülkesini karaladı. Türkiye'yle ilgili 'çirkin' bir tablo çizen Kanter, "Trump'ın kesinlikle Türkiye'de olup bitenler hakkında konuşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok insanın kaçırıldığı, hapishanede işkence gördüğü, öldürüldüğü yönünde birçok haber var" şeklinde küstah bir açıklama yaptı. Ölüm tehdidi aldığı şeklinde bir yalan ortaya atan Kanter, bu yüzden takımının Londra'daki maçına gitmediğini açıkladı.
- Güncel
- 19.01.2019
- Gazete
FETÖ'cü Enes Kanter'den Türkiye karşıtı propaganda
ETÖ’cü basketbolcu Enes Kanter, hainlikte sınır tanımadı. Dünya medyasının karşısına çıktı. Türkiye karşıtı kara propaganda yaptı.
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