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'da akılalmaz olay! Genç hemşire...

El'vah'!
Psikolojik sorunları olan hemşire intihar etti. Olay dün 'da meydana geldi. Hemşire Elvan İçin (32), 5'inci kattaki evinde arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Sigara içme bahanesiyle pencereyi açtı. Arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında aşağıya atladı. İçin, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Elvan İçin

Ersoy İŞİTMEZ

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