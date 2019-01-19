7. 'İpek Yolu'nda Çin' etkinliğine katılan Çinli ve yabancı gazeteciler, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin güney kesiminde yer alan Kaşgar Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Heyette olan ATV muhabiri Murat Karaçay'ın Çin devlet radyosu ile yaptığı söyleşideki sözleri çarpırtılarak verildi ve skandal bir kara propagandaya imza atıldı. Murat Karaçay'dan konu ile ilgili yazılı açıklama geldi.

İşte Karaçay'ın açıklamaları

HAKKIMDA BİR KARA PROPAGANDA YÜRÜTÜLMEKTEDİR

Çin'in çeşitli bölgelerine yaptığımız ziyaretlerde, hakkımda sosyal medya ve bazı haber sitelerinde art niyetli yayınlar yapılmakta, bana ait olmayan cümleler habere konu olmakta ve hakkımda bir kara propaganda yürütülmektedir. Hakkımda atılan iftiralara ilişkin yasal hakkımı kullanacağımı belirtirerek konuyu detaylı olarak kamuoyunun bilgisine sunarım.

BATIDAN BESLENMENİN GEREKSİZLİĞİNİ VURGULADIM

Çin'in çeşitli bölgelerine yaptığımız ziyeretler sonrasında, Çin devlet radyosu ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Verdiğim mülakatta, Uzakdoğu haberlerimizi BBC, CNN, AFP ya da batı kaynaklı haber kaynaklarından yapmak yerine daha makul olanı bu bölgelere gelmektir. Yani doğudan bir yerden haber yaparken batıdan beslenmenin gereksizliğini vurguladım.

NE KADAR ACİZ DURUMDA OLDUKLARININ GÖSTERGESİ

Bir takım art niyetli internet siteleri ve sosyal medya hesapları söylediklerimi çarpıtarak düşmanlık üretmektedir. Yine aynı sitelerde sanki benim ağzımdan çıkmış gibi "hatalarımızı anladık" cümlesi geçmektedir. Ben bürokrat değilim siyasetçi ya da elçilik makamında değilim ki böyle bir cümle kullanayım. Birileri bu çarpıtmayla beni hedef alarak kin ve nefret oluşturmak istiyor. ODA TV özelinde aynı zihniyetle taban tabana zıt zihniyetin benim üzerimden böyle bir cümle kurmuş gibi gösterilmesi aslında ne kadar aciz durumda olduklarının göstergesi. Ben Çince bilmiyorum, verdiğim mülakat Türkçe'ye çevrilirken hatalı çevrilmiş. Daha sonrasında bunu alıp kendi emellerine alet etmeye çalışanlar daha hatalı.