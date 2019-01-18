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  • Son Güncelleme: 18.01.2019 15:54

Son dakika: Şişli Belediyesi'ndeki cinayet davasında karar çıktı

Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, Candaş'ı vuran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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