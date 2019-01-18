Son dakika: Şişli Belediyesi'ndeki cinayet davasında karar çıktı
Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, Candaş'ı vuran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
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