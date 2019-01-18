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  • 18.01.2019 13:10
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 13:25

Son dakika... 'da Karneleri alan lise öğrencileri okul çıkışında bıçaklandı

Okullarda karne heyecanı yaşanırken, Gaziosmanpaşa’da bir lise önünde bıçaklı kavga meydana geldi. Karnelerini alıp okuldan çıkan 2 öğrenci kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.

Karne günü dehşeti! Sana bir sürprizim var

Gaziosmanpaşa ilçesi Fahrettin Özüdoğru Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde karne alan 2 öğrenci okul çıkışında çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.

Kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan lise öğrencisi E.B. ile B.S okul çıkışında kavga etti.

YARALANDI
İddialara göre E.B.'nin, kız arkadaşına 'Sana sürprizim var' diye mesaj atmasına sinirlenen B.S., okul çıkışında B.S. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada E.B. ve arkadaşı E.T. olay yerinde bıçakla yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan olayın ardından Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis ekibi okul önüne sevk edildi. Yapılan inceleme ve çalışmaların ardından B.S., yakalanarak gözaltına alındı.

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