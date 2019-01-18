Gaziosmanpaşa ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde Fahrettin Özüdoğru Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde karne alan 2 öğrenci okul çıkışında çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.

Kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan lise öğrencisi E.B. ile B.S okul çıkışında kavga etti.

YARALANDI

İddialara göre E.B.'nin, kız arkadaşına 'Sana sürprizim var' diye mesaj atmasına sinirlenen B.S., okul çıkışında B.S. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada E.B. ve arkadaşı E.T. olay yerinde bıçakla yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis ekibi okul önüne sevk edildi. Yapılan inceleme ve çalışmaların ardından B.S., yakalanarak gözaltına alındı.