İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda, şüphelilere ait evlerde arama yapıldı. Aramanın ardından şüpheliler gözaltına alındı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesinde bir adrese bakın yaptı. Burada bir şüpheli gözaltına alınırken, ekipler adreste bir süre arama yaptı.
Kentin çeşitli ilçelerinde operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Mali Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlar sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda, şüphelilere ait evlerde arama yapıldı. Aramanın ardından şüpheliler gözaltına alındı.
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