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  • Son Güncelleme: 18.01.2019 15:34

'de büyük operasyon başlıyor!

merkez ile , , ve Derecik ilçelerinde bazı alanların 15 gün süreyle " bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Hakkari'de büyük operasyon başlıyor

Valilikten yapılan açıklamada, ve diğer terör örgütlerince gerçekleştirilen terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Vatandaşın terör saldırıları nedeniyle ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin için ilgili mevzuat çerçevesinde bütün tedbirleri almaktadır."

"ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ"
Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile , , ve Derecik sınırındaki 31 bölgenin 19 Ocak Cumartesi saat 00.00'dan 2 Şubat Cumartesi saat 23.59'a kadar " bölgesi" ilan edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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