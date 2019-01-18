Balkan ülkesi Karadağ'ın nüfusu 650 bin civarındaydı. Son yıllarda AB üyesi olması beklenen ülkeye ilgi arttı. Karadağ, demografik yapının bozulmaması için vatandaşlık almadı. Ancak bu yıl "ekonomik vatandaşlık" altında 3 yıllığına yeni bir uygulama başlattı. Böylece ülkede yatırım yapan veya belli tutarda gayrimenkul alan kişilerin vatandaşlığa alınmasının yolu açıldı. Bu durum dolandırıcıların iştahını kabarttı. Sahtekarlar, Karadağ (Montenegro) vatandaşlığı maskesi adı altında insanları kandırdı.
ŞİKAYET YAĞIYOR...
Dolandırıcılar, sahte site ve konsolosluk binası kurup, Ankara ve İstanbul'da "Size Karadağ vatandaşlığı çıkaracağız" diyerek çok sayıda kişiyi dolandırdı. Sahtekarlara 7 bin ile 12 bin Euro arasında para veren kurbanlar, Türkiye'ye vize uygulamayan Karadağ'a gittiklerinde dolandırıldıklarını anladı. Konsolosluğa şikayet yağdı. Montenegro İstanbul Fahri Başkonsolosu Dr. Akkan Suver, vatandaşları uyardı: "Dolandırılan kişiler her gün ya bizi ya büyükelçiliği arıyor. Değişik isimler adı altında birçok yer kurulmuş. Kurbanlar Karadağ'a gittiklerinde gerçek ile yüzleşiyor."
TÜRKİYE'DEN BİN KİŞİ GİTTİ
Karadağ devletinin açıkladığı 'ekonomik vatandaşlık' için ya ülkenin belli bölgelerinde 250-450 bin Euro'luk gayrimenkul alma ya da turizm bölgelerinde belli kapasitede otel yatırımı yapma şartı arandı. Anılan uygulama için de son tarih 31 Aralık 2021 olarak açıklandı. Türkiye'den bin kişinin ülkeye çalışma ve oturma izni ile gittiği ortaya çıktı.
ŞİKAYET YAĞIYOR...
Dolandırıcılar, sahte site ve konsolosluk binası kurup, Ankara ve İstanbul'da "Size Karadağ vatandaşlığı çıkaracağız" diyerek çok sayıda kişiyi dolandırdı. Sahtekarlara 7 bin ile 12 bin Euro arasında para veren kurbanlar, Türkiye'ye vize uygulamayan Karadağ'a gittiklerinde dolandırıldıklarını anladı. Konsolosluğa şikayet yağdı. Montenegro İstanbul Fahri Başkonsolosu Dr. Akkan Suver, vatandaşları uyardı: "Dolandırılan kişiler her gün ya bizi ya büyükelçiliği arıyor. Değişik isimler adı altında birçok yer kurulmuş. Kurbanlar Karadağ'a gittiklerinde gerçek ile yüzleşiyor."
TÜRKİYE'DEN BİN KİŞİ GİTTİ
Karadağ devletinin açıkladığı 'ekonomik vatandaşlık' için ya ülkenin belli bölgelerinde 250-450 bin Euro'luk gayrimenkul alma ya da turizm bölgelerinde belli kapasitede otel yatırımı yapma şartı arandı. Anılan uygulama için de son tarih 31 Aralık 2021 olarak açıklandı. Türkiye'den bin kişinin ülkeye çalışma ve oturma izni ile gittiği ortaya çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.