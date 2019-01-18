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  • 18.01.2019 15:02
  • Son Güncelleme: 18.01.2019 15:29

hakkında küstah sözler! İYİ Partili densizin kimliği belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı , 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisinden belediye başkan adayı olacak isimleri salı günü ’de düzenlenen grup toplantısında açıkladı. Adayların açıklandığı parti meclis toplantısı ise skandal anlara sahne oldu. Başkan Erdoğan'ın memleketi adayı 'in ismi açıklandıktan sonra, kendini bilmez bir İYİ Parti'li, "Başkanım Şeytan'ın yuvasından geliyor!" diye bağırdı. İYİ Parti grup toplantısındaki bu rezalete tepki yağdı. İşte o skandal görüntüler...

Başkan Erdoğan hakkında küstah sözler!

'in açıkladığı adaylar arasında Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı 'ın baba ocağı Rize ve Güneysu adayları da yer aldı.

Akşener'in Rize Belediye Başkan Adayı olarak İYİ Parti Rize Kurucu Üyesi ve İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan 'ndan emekli Başmüfettiş Yakup Özkan olurken, Belediye Başkan adayı olarak ise oldu.

KİRLİ YÜZLERİ BİR KEZ DAHA DEŞİFRE OLDU
Öte yandan, adayların açıklandığı parti meclis toplantısı ise skandal anlara sahne oldu. Kirli yüzleri bir kez daha deşifre oldu.

'ın memleketi adayı Sefer Özer'in ismi açıklandıktan sonra, meclis grup toplantısına katılan kendini bilmez bir İYİ Parti'li, "Başkanım Şeytan'ın yuvasından geliyor!" diye bağırdı.

HUNHARCA ALKIŞLADILAR
İYİ Partililer ise bunu hunharca alkışladı. İYİ Parti grup toplantısındaki bu rezalete tepki yağdı. İşte o skandal görüntüler..

İŞTE DENSİZİN KİMLİĞİ
Başkan Erdoğan'a o alçak sözlerle saldıran şahsın kimliğine ulaşıldı. Şahsın isminin Oğuzhan Mamati isimli kişi olduğu öğrenildi.

İYİ Parti Güneysu İlçe yönetiminde yer alan şahsın sabıkalı olduğu ve adam yaralamak suçundan tutuklandığı, bir süre sonra da şartlı tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı.

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