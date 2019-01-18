Meral Akşener'in açıkladığı adaylar arasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize ve Güneysu adayları da yer aldı.

Akşener'in Rize Belediye Başkan Adayı olarak İYİ Parti Rize Kurucu Üyesi ve İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan emekli Başmüfettiş Yakup Özkan olurken, Güneysu İlçe Belediye Başkan adayı olarak ise Sefer Özer oldu.

KİRLİ YÜZLERİ BİR KEZ DAHA DEŞİFRE OLDU

Öte yandan, adayların açıklandığı parti meclis toplantısı ise skandal anlara sahne oldu. Kirli yüzleri bir kez daha deşifre oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu adayı Sefer Özer'in ismi açıklandıktan sonra, meclis grup toplantısına katılan kendini bilmez bir İYİ Parti'li, "Başkanım Şeytan'ın yuvasından geliyor!" diye bağırdı.

HUNHARCA ALKIŞLADILAR

İYİ Partililer ise bunu hunharca alkışladı. İYİ Parti grup toplantısındaki bu rezalete tepki yağdı. İşte o skandal görüntüler..

İŞTE DENSİZİN KİMLİĞİ

Başkan Erdoğan'a o alçak sözlerle saldıran şahsın kimliğine ulaşıldı. Şahsın isminin Oğuzhan Mamati isimli kişi olduğu öğrenildi.

İYİ Parti Güneysu İlçe yönetiminde yer alan şahsın sabıkalı olduğu ve adam yaralamak suçundan tutuklandığı, bir süre sonra da şartlı tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı.