Son dakika gelişmesine göre, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Son dakika gelişmesine göre, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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