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  • Son Güncelleme: 17.01.2019 17:03

... 'nde 11 katlı binada paniği

... 'un ilçesinde site içerisinde yer alan 11 katlı bir apartmanın 5. katında çıktı. Alevli şekilde devam eden yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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