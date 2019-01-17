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  • Son Güncelleme: 17.01.2019 12:08

dakika... " planı" davası eski hakiminin cezası belli oldu

dakika... " planı" davası eski hakimi 'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

Balyoz davasının eski hakimiyle ilgili flaş gelişme!

dakika haberine göre, davasının eski hakimi hakkında flaş gelişme yaşandı. "Balyoz planı" davası eski hakimi 'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

Öte yandan, FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

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