Menbiç bombası

Menbiç'te Fransa, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin PKK ile toplantı yaptığı lokantaya saldırı düzenlendi. 2 ABD askeri, 2 ABD personeli ile bir terörist ve 14 sivil can verdi.
Bombalı yelekle gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Kentin en kalabalık semtindeki patlamada 20'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
ABD ordusu, bombalı saldırıda yaralanan ve ölen askerlerini helikopterle tahliye etti.
Patlamanın şiddetiyle Kasr El-Umeraa adlı lokanta harabeye döndü. Sokaktaki bazı araçlar da ağır hasar gördü.
Bombalı yelekle gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Kentin en kalabalık semtindeki patlamada 20'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
ABD ordusu, bombalı saldırıda yaralanan ve ölen askerlerini helikopterle tahliye etti.
Patlamanın şiddetiyle Kasr El-Umeraa adlı lokanta harabeye döndü. Sokaktaki bazı araçlar da ağır hasar gördü.
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