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Menbiç bombası

ABD’nin çekilmeye hazırlandığı suriye’nin menbiç kenti, bombayla sarsıldı. Dördü 20 kişi öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Menbiç bombası
Menbiç'te , ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin ile toplantı yaptığı lokantaya saldırı düzenlendi. 2 , 2 ABD personeli ile bir terörist ve 14 sivil can verdi.

Bombalı yelekle gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü üstlendi. Kentin en kalabalık semtindeki patlamada 20'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.


ABD ordusu, bombalı saldırıda yaralanan ve ölen askerlerini helikopterle tahliye etti.

Patlamanın şiddetiyle Kasr El-Umeraa adlı lokanta harabeye döndü. Sokaktaki bazı araçlar da ağır hasar gördü.

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