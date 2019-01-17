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  • 17.01.2019 18:52

'de korkunç olay! Annesine cinsel saldırıda bulunan kişiyle karşılaşınca...

'de bir ambulans şoförünün annesine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden 29 yaşındaki Burak O. Bilal Ergün'ü tabancayla vurarak öldürdü. Ergün kanlar içinde yere yığıldı. İş yerinden çıkan Burak O. ise 100 metre ilerideki Akçay Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.



Balıkesir'in Edremit ilçesinde Burak O. (29), annesine cinsel saldırıda bulunup tehdit ettiğini öne sürdüğü 112 Acil Servis ekibinde görevli ambulans şoförü Bilal Ergün'ü (45), tabancayla başından vurarak öldürdü.

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