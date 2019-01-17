AK Parti'nin hesabından paylaşılan fotoğraflar, "#10YearsChallenge" etiketiyle ve "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünden bugüne çocuklarla" ifadesiyle yayımlandı.
Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı, takipçiler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini ifade ettikleri çok sayıda yorum yapıldı.
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