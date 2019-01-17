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  • 17.01.2019 21:46
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 21:55

sosyal medyadaki akıma kayıtsız kalmadı

'nin Instagram hesabından Türkiye 'ın 10 yıl arayla çocuklarla çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

AK Parti o akıma kayıtsız kalmadı

'nin hesabından paylaşılan fotoğraflar, "#10YearsChallenge" etiketiyle ve "mız , dünden bugüne çocuklarla" ifadesiyle yayımlandı.

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı, takipçiler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini ifade ettikleri çok sayıda yorum yapıldı.

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