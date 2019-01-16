Bugünkü
Takvim

Kesik kol cinayeti

Kesik kol cinayeti
Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda bir gazeteye sarılı halde bulunan kesik kol, bir aydır kayıp olan dansöz Didem Uslu'ya ait çıktı. Olayla ilgili 'dan gelen ceset arama köpeğiyle aynı bölge tekrar tarandı. Kolun bulunduğu alanda polis, bu kez de bir kadına ait olduğu sanılan 'kalça kemiği' buldu. Kemiğin Uslu'ya ait olup olmadığı incelemenin ardından belli olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKesik kol cinayeti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri