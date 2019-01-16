Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda bir gazeteye sarılı halde bulunan kesik kol, bir aydır kayıp olan dansöz Didem Uslu'ya ait çıktı. Olayla ilgili İstanbul'dan gelen ceset arama köpeğiyle aynı bölge tekrar tarandı. Kolun bulunduğu alanda polis, bu kez de bir kadına ait olduğu sanılan 'kalça kemiği' buldu. Kemiğin Uslu'ya ait olup olmadığı incelemenin ardından belli olacak.
- Güncel
- 16.01.2019
- Gazete
Kesik kol cinayeti
- Cumhurbaşkanlığı'ndan Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalar
- İmamoğlu'ndan İslam düşmanı derneğe yardım çağrısı
- AK Parti'den flaş mazbata hamlesi!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.