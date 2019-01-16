İyilikmetre

İstanbul'dan bir taksici, örnek davranışıyla kalpleri fethetti. İranlı Reza Mandegani (31), İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda Can Çelebi'nin (53) taksisine bindi. İranlı turist, içinde 120 bin liralık döviz bulunan çantasını araçta unutup Taksim'de indi. Bir süre sonra başka bir müşteriyi aracına alan Can Çelebi, arka koltuktaki yolcunun uyarısıyla bir çantanın unutulduğunu fark etti.
200 DOLAR HEDİYE ETTİ
Çelebi, vakit kaybetmeden içerisinde döviz ve ziynet eşyası olan çantanın İranlı sahibini bulmak için harekete geçti. Çelebi, durumu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne bildirdi. Yetkililer, İranlı turiste ulaşarak çantasının bulunduğunu söyledi. Reza Mandegani, müjdeli haberle sevindi. Çelebi, para dolu çantayı sahibine teslim etti. Parasına kavuşan İranlı Reza Mandegani, Çelebi'ye teşekkür edip 200 dolar hediye etti. Örnek davranışıyla takdir toplayan taksicinin üyesi olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ise örnek davranışı nedeniyle Çelebi'yi "Ayın şoförü" ilan etti.
200 DOLAR HEDİYE ETTİ
Çelebi, vakit kaybetmeden içerisinde döviz ve ziynet eşyası olan çantanın İranlı sahibini bulmak için harekete geçti. Çelebi, durumu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne bildirdi. Yetkililer, İranlı turiste ulaşarak çantasının bulunduğunu söyledi. Reza Mandegani, müjdeli haberle sevindi. Çelebi, para dolu çantayı sahibine teslim etti. Parasına kavuşan İranlı Reza Mandegani, Çelebi'ye teşekkür edip 200 dolar hediye etti. Örnek davranışıyla takdir toplayan taksicinin üyesi olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ise örnek davranışı nedeniyle Çelebi'yi "Ayın şoförü" ilan etti.
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