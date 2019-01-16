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  • 16.01.2019 08:22

'da şafak u! Çok sayıda gözaltı var

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel Harekat Polisleri tarafından da destek verilen lar sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ekipler, kapsamında Esenyurt'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında bulunan bir daireye Özel Harekat polisi eşliğinde girdi. Polis ekipleri girdikleri daire de bir süre arama yaptı. Bu sırada Özel Harekat polisleri de çevrede kuş uçurtmadığı görüldü.

genelinde yapılan baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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