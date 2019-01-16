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  • Son Güncelleme: 16.01.2019 11:56

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan adres kaydı uyarısı: Son iki gün

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Adres kaydı bulunmayanların adres bildiriminde bulunmaları için son 2 gün. Adres kaydı olmayan 320 bin kişi yarın saat 17.00'ye kadar Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmalı'' denildi.

Bakanlıktan adres kaydı uyarısı: Son iki gün

İçişleri Bakanlığı, 31 Mart i öncesi adres kaydı bulunmayanları uyardı.

Yerel seçimde oy kullanabilmek için adres bildiriminde bulunma süresi yarın saat 17.00'de sona erecek.

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