Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan adres kaydı uyarısı: Son iki gün İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Adres kaydı bulunmayanların adres bildiriminde bulunmaları için son 2 gün. Adres kaydı olmayan 320 bin kişi yarın saat 17.00'ye kadar Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmalı'' denildi.

İçişleri Bakanlığı, 31 Mart yerel seçimi öncesi adres kaydı bulunmayanları uyardı. Yerel seçimde oy kullanabilmek için adres bildiriminde bulunma süresi yarın saat 17.00'de sona erecek. TÜM MANŞETLER