Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan adres kaydı uyarısı: Son iki gün

İçişleri Bakanlığı, 31 Mart yerel seçimi öncesi adres kaydı bulunmayanları uyardı.
Yerel seçimde oy kullanabilmek için adres bildiriminde bulunma süresi yarın saat 17.00'de sona erecek.
İçişleri Bakanlığı, 31 Mart yerel seçimi öncesi adres kaydı bulunmayanları uyardı.
Yerel seçimde oy kullanabilmek için adres bildiriminde bulunma süresi yarın saat 17.00'de sona erecek.
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