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  • Son Güncelleme: 16.01.2019 21:13

Son dakika: 'nden açıklaması

: ABD ile yürüttüğü faaliyetleri sürdürecek. Menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri'nden Münbiç açıklaması

Bakanlığı 'te meydana gelen terör saldırısını kınadı. Açıklamada ", Münbiç Yol Haritası'nın uygulanma sürecinin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ABD ile müştereken yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Açıklama şu şekilde:

Münbiç şehir merkezinde bugün (16 Ocak) vuku bulan bombalı saldırıda ABD askeri personeli ve sivil can kaybı meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz.

Münbiç'in terör örgütlerinden temizlenmesi ve bu bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla ABD ile onayladığımız Münbiç Yol Haritası'nın tüm unsurlarıyla uygulanması yönündeki irademizi tekrar vurguluyoruz. Türkiye, Münbiç Yol Haritası'nın uygulanma sürecinin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ABD ile müştereken yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdürecektir.

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